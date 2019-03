Gera

Polizei verfolgt betrunkenen Sportwagenfahrer

10.03.2019, 13:02 Uhr | dpa

Mit einem 600 Pferdestärken zählenden Sportwagen haben sich Polizisten in Gera eine Verfolgungsjagd geliefert. Der 44 Jahre alte Fahrer des Autos sei davongerast, als Beamte ihn kontrollieren wollten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Auf seiner Flucht habe er mehrere rote Ampeln ignoriert. Als der Fahrer schließlich in der Nacht zum Sonntag an einem Autobahnrastplatz kontrolliert wurde, habe ein Alkoholtest 1,33 Promille bei dem Mann ergeben. Seinen Führerschein musste der Mann abgeben und den schnellen Sportwagen stehen lassen.