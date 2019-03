Pößneck

Falscher Polizist ohne Führerschein gängelt Autofahrer

10.03.2019, 13:02 Uhr | dpa

Ein Mann ohne Fahrerlaubnis hat sich in Pößneck als Polizist ausgegeben, um einen anderen Autofahrer zu belehren. Der 20-Jährige habe in der Nacht zum Samstag den drei Jahre älteren anderen Autofahrer per Lichthupe zum Anhalten gebracht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dann habe er den anderen Mann wegen dessen Fahrstils ermahnt und einen Notruf abgesetzt. Der Ermahnte meldete sich daraufhin selbst bei der Polizei. Diese ermittelte schließlich, dass es sich bei dem 20-Jährigen keineswegs um einen Kollegen handelte und auch dass, dieser nicht einmal einen Führerschein besitzt. Ihm droht nun unter anderem eine Anzeige wegen Amtsanmaßung.