Hamburg

Hamburg Giants kämpfen sich zurück in die Box-Bundesliga

10.03.2019, 14:30 Uhr | dpa

Die Hamburg Giants haben den Aufstieg in die Box-Bundesliga geschafft. Im direkten Duell um die Zweitliga-Nordmeisterschaft setzten sich die Hanseaten am Samstagabend vor rund 500 Zuschauern mit 14:7 gegen die Fishtown Figthers aus Bremerhaven durch und sicherten sich damit den ersten Platz. "Nach etwas Ruhe werden wir uns zusammensetzen und die Planungen für die kommende Saison im Oberhaus angehen. Hamburg gehört in die Erste Liga", betonte Norbert Rudolph vom Giants-Management.

Sportdirektor Christian Morales ergänzte: "Das Ziel ist es, unsere Hamburger Jungs als Gesicht der Mannschaft zu behalten. In jedem Fall wollen wir frech auftreten."