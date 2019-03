Bitburg

Unwetter beschädigt Dach von Bitburger Stadthalle

10.03.2019, 14:35 Uhr | dpa

Starkes Unwetter hat die Stadthalle in Bitburg beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen sei das Dach der Halle am Sonntagmittag zumindest teilweise abgedeckt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Die Feuerwehr habe die Halle abgesperrt, um Menschen vor herumfliegenden Teilen zu schützen. Genaueres konnte die Sprecherin zunächst nicht sagen. "Wir haben zur Zeit viele Einsätze wegen Sturmschäden." Deswegen müsse man sich zunächst einen Überblick verschaffen, so die Sprecherin weiter.