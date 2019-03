Halle (Saale)

Junge Frau tot in Wohnung entdeckt

10.03.2019, 15:00 Uhr | dpa

In Halle ist eine junge Frau tot in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses entdeckt wurden. Nach ersten Erkenntnissen schließen die Ermittler ein Verbrechen nicht aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Das ergebe sich auch aus der Situation, in der die Tote gefunden wurde. Am Sonntagmittag hatte eine Freundin die leblose Frau entdeckt. Weitere Details konnte der Polizeisprecher zunächst nicht mitteilen. Die Ermittlungen laufen.