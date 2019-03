Hamburg

10 000 HSV-Fans feiern Derbysieg beim Public Viewing

10.03.2019, 16:06 Uhr | dpa

Rund 10 000 HSV-Fans haben den Derbysieg gegen den FC St. Pauli beim Public Viewing im Volksparkstadion gefeiert. "Oh, wie ist das schön" und "Derbysieger, Derbysieger, hey hey", sangen die Fans ausgelassen auf der Nordtribüne nach dem deutlichen 4:0 (1:0)-Erfolg beim Stadtrivalen. Nach den Treffern von Pierre-Michel Lasogga (32./61.), Khaled Narey (53.) und Douglas Santos (88.) riefen die Anhänger: "Die Nummer eins der Stadt sind wir."

Das Spiel am Millerntor war bereits Wochen vorher mit 29 226 Zuschauern restlos ausverkauft, daher lud der HSV seine Fans zum kostenlosen Public Viewing ins heimische Stadion. Für den Bundesliga-Absteiger war es der erste Pflichtspielsieg gegen den FC St. Pauli nach fast 17 Jahren. Zuvor gab es zwei Unentschieden und eine Niederlage gegen die Kiezkicker.

Mit dem Auswärtssieg verdrängt der Bundesliga-Absteiger Union Berlin wieder vom zweiten Tabellenplatz. Es war der erste Erfolg in der Fremde für den Aufstiegsanwärter in der Rückrunde. St. Pauli ließ hingegen die große Möglichkeit liegen, bis auf einen Punkt an den HSV heranzukommen.