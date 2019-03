Trier

Baum stürzt auf Auto: Fahrer bleibt unverletzt

10.03.2019, 16:11 Uhr | dpa

Ein Baum ist in Trier auf ein Auto während der Fahrt gestürzt. Der Mann am Steuer des Wagens sei unverletzt, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntag. Eine Leitplanke am Straßenrand habe den Sturz des Baumes auf die Windschutzscheibe des Autos gefedert. Der Mann war am Sonntag auf der Bundesstraße 49 in Richtung Luxemburg unterwegs, als der Baum umstürzte.

Insgesamt rückte die Trierer Feuerwehr bis Sonntagnachmittag nach eigenen Angaben zu rund 20 Einsätzen im Stadtgebiet aus. Häufig habe es sich dabei um umgestürzte Bäume und herabfallende Dachziegel gehandelt, sagte ein Feuerwehrsprecher.