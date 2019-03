Solpke

Zeugen führen Polizei zu mutmaßlichen Automatensprengern

10.03.2019, 16:32 Uhr | dpa

Aufmerksame Zeugen haben die Polizei mitten in der Nacht im altmärkischen Gardelegen zu zwei mutmaßlichen Automatensprengern geführt. Als die alarmierten Beamten in der Nacht zu Sonntag in den Ortsteil Solpke kamen, fanden sie zunächst nur die Spuren für einen Sprengversuch an einem Zigarettenautomaten, wie die Polizei mitteilte. Das Gerät hatte standgehalten und die Täter mussten ohne Beute abziehen.

Kurz darauf fanden die Beamten in der Nähe ein verdächtiges Auto. Darin zwei Männer, auf die nicht nur die Zeugenbeschreibung passte. Sie hatten auch Drogen und mehrere selbstgebastelte Böller dabei. Die Verdächtigen zwischen 30 und 40 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Weitere Details nannte die Polizei unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.