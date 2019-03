Frankfurt am Main

Sturm "Eberhard": Bahn stellt Regionalverkehr in NRW ein

10.03.2019, 16:38 Uhr | dpa

Die Deutsche Bahn hat nach dem Fernverkehr auch den Regionalverkehr in Nordrhein-Westfalen komplett gestoppt. "Aktuell arbeiten wir intensiv daran, die durch das Sturmtief entstandenen Schäden zu beheben", teilte die Bahn am Sonntag mit. An den Bahnhöfen wie etwa in Dortmund bildeten sich lange Schlangen an den Informationsschaltern. Wann die Züge wieder fahren können, sei noch unklar, sagte ein Sprecher.