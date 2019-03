Bürstadt

Mutprobe misslingt: Jugendlicher stürzt 8 Meter in die Tiefe

10.03.2019, 17:25 Uhr | dpa

Ein Rettungshubschrauber startet an der Notaufnahme. Foto: Julian Stratenschulte/Archiv (Quelle: dpa)

Eine misslungene Mutprobe hat einen 14 Jahre alten Jugendlichen aus Südhessen ins Krankenhaus gebracht. Der Junge ließ sich am Sonntagmittag von einer Fußgängerbrücke in Bürstadt (Kreis Bergstraße) hängen und wollte Klimmzüge machen, wie die Polizei mitteilte. Als ihn die Kraft verließ, stürzte er knapp acht Meter in die Tiefe und schlug neben den Bahngleisen auf. "Er hatte Glück, dass er auf dem Schotterbett gelandet ist", sagte ein Polizeisprecher.

Der 14-Jährige wurde nach Polizeiangaben nur leicht verletzt. Als Vorsichtsmaßnahme sei er trotzdem mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Wegen den Rettungsarbeiten wurde der Bahnverkehr zwischen Biblis und Lampertheim für knapp 45 Minuten eingestellt.