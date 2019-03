Erfurt

Wind lässt Bäume umstürzen und deckt Dächer ab

10.03.2019, 17:56 Uhr | dpa

Das Sturmtief "Eberhard" hat in Thüringen am Sonntag Feuerwehr und Polizei beschäftigt. Am Nachmittag waren bei der Landeseinsatzzentrale der Polizei mehr als 20 Fälle bekannt gewesen, in denen Äste abgebrochen, Bäume umgestürzt oder Gegenstände herumgeweht waren. In Erfurt seien Dächer von mindestens zwei Häusern abgedeckt worden, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Verletzte waren der Behörde am späten Nachmittag nicht bekannt.

Bereits am Samstag hatte stürmisches Wetter in Teilen Thüringens zu Verkehrsbehinderungen geführt. Auf Grund von umgestürzten Bäumen wurden etwa im Landkreis Altenburger Land Straßen gesperrt. Mancherorts fiel zeitweise der Strom aus. Der Deutsche Wetterdienst warnte für Sonntag vor Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometer in der Stunde.