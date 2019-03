Grimma

Auto überschlägt sich auf Feld: Fahrer schwer verletzt

10.03.2019, 18:15 Uhr | dpa

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall im Kreis Leipzig schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der 45-Jährige am Sonntag bei Grimma in einer Kurve von der Straße ab. Das Auto überschlug sich und blieb auf einem Feld liegen. Die Unfallursache war zunächst unklar. An dem Auto entstand Totalschaden.