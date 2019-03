Sinsheim

Nicht-Nominierung von Nelson als "erzieherische Maßnahme"

10.03.2019, 18:28 Uhr | dpa

1899 Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann hat Offensivspieler Reiss Nelson offenbar aus disziplinarischen Gründen nicht für das Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Nürnberg (2:1) nominiert. Es handle sich um eine "erzieherische Maßnahme", sagte Nagelsmann auf eine entsprechende Nachfrage am Sonntag. Der Trainer hatte die Stürmer Joelinton, Adam Szalai, Ishak Belfodil und Andrej Kramaric eingesetzt, Nelson aber nicht einmal ins Aufgebot genommen. Dies habe nichts mit dessen Leistungen oder einer Verletzung zu tun, sagte der 31-Jährige. Der Engländer Nelson hat in dieser Saison schon sechs Tore erzielt, alle in der Hinrunde.