Frankfurt am Main

RMV informiert auch über Leihfahrräder und Taxis

11.03.2019, 01:17 Uhr | dpa

Auf dem Weg zu einer umfassenden Verbindungsauskunft will der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) einen Schritt weitergehen. Fahrgäste erhalten demnach künftig nicht nur Informationen zu Abfahrtszeiten von Bus und Bahn, sondern auch über Möglichkeiten, mit dem Taxi, Leihfahrrad oder per Carsharing weiterzukommen. Am heutigen Tag stellt der RMV eine erste Version seiner mobilen Website vor, auf der dies mit einzelnen Anbietern bereits möglich ist.

Fahrgäste können dort wählen, ob sie ausschließlich öffentliche Verkehrsmittel benutzen oder für einen Streckenabschnitt beispielsweise auf ihren Carsharing-Anbieter oder ein Leih-Pedelec zurückgreifen wollen. Ziel sei es, eine umfassende Mobilitätsplattform zu entwickeln, erklärte der RMV. Das Angebot ist derzeit ausschließlich auf der mobilen Website erreichbar und nicht über die App oder von einem stationären Computer aus.