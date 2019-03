Mainz

Polizei-Einheiten üben Terrorlage: Konzept wird vorgestellt

Seit einiger Zeit sind auch Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten (BFE) der Polizei eine Säule im Anti-Terror-Konzept des Landes Rheinland-Pfalz. Das hatte Innenminister Lewentz (SPD) im Dezember nach dem Anschlag auf den Straßburger Weihnachtsmarkt betont. Seinerzeit machten BFE-Einheiten bei der Grenzfahndung nach dem zunächst flüchtigen Täter mit.

Wie die Zusammenarbeit verschiedener Polizeieinheiten konkret aussehen kann, zeigt eine Übung am heutigen Tag auf dem Gelände des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik, Technik in Mainz. Mit ihr wird Innenminister Roger Lewentz (SPD) das weiterentwickelte Konzept der Polizei für lebensbedrohliche Einsatzlagen vorstellen. Es war nach den Terroranschlägen von 2015 in Paris überarbeitet worden. Bei der Übung in Mainz dabei sein werden eine Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) sowie ein Spezialeinsatzkommando (SEK) samt neuer Schutzausstattung.