Wiesbaden

Eröffnung von Extremismus- und Terrorismus-Abwehrzentrum

11.03.2019, 02:16 Uhr | dpa

Innenminister Peter Beuth (CDU) wird heute in Wiesbaden (10.00 Uhr) ein Extremismus- und Terrorismus-Abwehrzentrum für Hessen eröffnen. Mit dem Zentrum wollen die Sicherheitsbehörden im Land ihre Zusammenarbeit in der Terror-Bekämpfung weiter intensivieren. Wichtige Informationen sollen über diese zentrale Stelle nach Angaben von Beuth damit noch schneller an die Stelle gelangen, die sie zur Gefahrenabwehr benötigen. Neben dem Innenminister werden bei der Eröffnung Verfassungsschutz-Präsident Robert Schäfer, die Präsidentin des Landeskriminalamts, Sabine Thurau, und Generalstaatsanwalt Helmut Fünfsinn anwesend sein.