Düsseldorf

Drei Tage vor Mailand-Spiel: Frankfurt bei Düsseldorfern

11.03.2019, 03:03 Uhr | dpa

Vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League bei Inter Mailand steht Eintracht Frankfurt heute (20.30 Uhr/Eurosport) vor einer schweren Aufgabe in der Fußball-Bundesliga. Zwar gewannen die Hessen das Hinspiel gegen Fortuna Düsseldorf unter anderem durch fünf Tore von Luka Jovic mit 7:1. Doch in der Tabelle der jüngsten zehn Spieltage sind die Düsseldorfer nach dem FC Bayern München die zweiterfolgreichste Mannschaft. Die Frankfurter könnten mit einem Sieg bis auf drei Punkte an Rang drei heranrücken und von der Teilnahme an der Champions League träumen. Düsseldorf käme mit einem weiteren Erfolg sogar in Schlag-Distanz zu den Europa-League-Plätzen. In Mailand spielt die Eintracht am Donnerstag, das Hinspiel war 0:0 ausgegangen.