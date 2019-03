Berlin

Berliner Polizei mit Bilanz zu Verkehrsunfällen 2018

11.03.2019, 03:17 Uhr | dpa

Die Berliner Polizei und der Senat stellen heute die jährliche Bilanz zu den Verkehrsunfällen vor. Die Zahlen zu Unfällen, verletzten und toten Menschen sowie Unfallursachen bezieht sich auf das vergangene Jahr 2018.

Bekannt ist bereits aus den Zahlen der ersten neun Monate: Es gab insgesamt etwas weniger Verkehrsunfälle, es wurden aber mehr Menschen schwer beziehungsweise leicht verletzt.

In den ersten drei Quartalen wurden nach der vorläufigen Statistik des Landesamtes 103 720 Unfälle gezählt (minus 2,2 Prozent). Es gab 1976 Schwerverletzte (plus 13 Prozent) und 11 894 Leichtverletzte (plus 4 Prozent). 45 Menschen starben im vergangenen Jahr im Straßenverkehr. Die häufigsten Unfallursachen waren Fehler beim Abbiegen, Nichtbeachten der Vorfahrt und zu hohes Tempo.