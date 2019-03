Erfurt

Etwa 240 Einsätze wegen Sturmtief "Eberhard" in Thüringen

11.03.2019, 06:43 Uhr | dpa

Mit Orkanböen ist am Sonntag das Sturmtief "Eberhard" über den Westen und die Südhälfte Deutschlands gezogen. In Nordrhein-Westfalen starb mindestens ein Mensch.

Das Landesgebiet von Thüringen traf der Sturm ab etwa 14.30 Uhr. Ab 17.45 Uhr sei es "richtig losgegangen", berichtete am Abend die Landeseinsatzzentrale der Polizei in Erfurt.

Feuerwehr und Polizei waren am Nachmittag und Abend sehr beschäftigt. Bis zum späten Abend waren bei der Landeseinsatzzentrale der Polizei gut 240 Fälle bekannt, in denen Äste abgebrochen, Bäume umgestürzt oder Gegenstände herumgeweht worden waren. Auch auf den Autobahnen gab es kleinere Unfälle, was zu zeitweisen Sperrungen vieler Straßen führte. Auch im Regionalverkehr der Bahn kam es zu Einschränkungen.

In Erfurt seien Dächer von mindestens zwei Häusern abgedeckt worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Schwerverletzte waren der Behörde am Abend jedoch nicht bekannt. In Altenburg sei der Rohbau eines Hauses eingestürzt.

Bereits am Samstag hatte stürmisches Wetter in Teilen Thüringens zu Verkehrsbehinderungen geführt. Auf Grund von umgestürzten Bäumen wurden etwa im Landkreis Altenburger Land Straßen gesperrt.

Das Dorf Föritztal-Mönchsberg (Landkreis Sonneberg) wurde durch quer liegende Bäume vollständig von der Außenwelt abgeschnitten. Da die versuchte Räumung am Sonntag weitere Bäume zum Einsturz brachte, vertagte man die Arbeit aus Sicherheitsgründen.

Mancherorts, darunter auch in Mönchsberg, fiel zeitweise der Strom aus. Der Deutsche Wetterdienst warnte für Sonntag vor Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometer in der Stunde.