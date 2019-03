Gera

Ein Todesopfer bei Brand in Mehrfamilienhaus in Gera

11.03.2019, 06:50 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Gera ist ein Mensch ums Leben gekommen. Der oder die Tote sei noch nicht identifiziert, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr hatte die verunglückte Person in der Nacht zum Montag nur noch tot aus der Brandwohnung holen können. Eine 35-jährige Frau und ein 10-jähriger Junge wurden hingegen gerettet und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Mehrere Anwohner aus dem Nachbarhaus, die zeitweise das Gebäude verlassen mussten, konnten nach den Löscharbeiten wieder nach Hause zurückkehren.