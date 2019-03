Soltau

Freizeitparks starten mit neuen Attraktionen in den Frühling

11.03.2019, 07:13 Uhr | dpa

Viele Freizeitparks und Zoos starten in Niedersachsen mit neuen Attraktionen, Erweiterungen und Umbauten in die neue Saison. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. So richtet der Magic Park Verden den Fokus auf den Kinderbuch-Helden Ritter Rost. Im Heide-Park soll ein von Achterbahn-Fans lange vermisster Holzgigant noch im Frühjahr wieder rollen, und im Serengeti-Park wird ein Indoor-Coaster an den Start gehen. Ruhigeres Vergnügen wird dort eine Anlage für die aus Afrika stammenden Erdmännchen bieten. Der Familienpark Sottrum kümmert sich um Lurche. Im Zoo Hannover sind künftig auch Spitzhörnchen zu bewundern.