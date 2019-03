Autofahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Lkw in Nordsachsen

11.03.2019, 08:11 Uhr | dpa

Ein Autofahrer ist am Montagmorgen auf der Bundesstraße 87 in Nordsachsen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, stieß der Wagen zwischen Torgau und Doberschütz mit einem Lastwagen zusammen. Die Unfallursache war zunächst unklar. Weitere Angaben zu Alter und Herkunft des Verunglückten konnte ein Polizeisprecher vorerst nicht machen. Die B87 wurde am Unfallort voll gesperrt.