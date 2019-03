Schlagenthin

Auto kracht gegen Baum: Fahrer verschwindet

11.03.2019, 09:36 Uhr | dpa

Die Polizei im Jerichower Land sucht nach dem verletzten Fahrer eines Unfallwagens. Das Auto war am Sonntagabend zwischen Kuxwinkel und Schlagenthin von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Zeugen meldeten der Polizei, dass auf der Kreisstraße ein demolierter Wagen ohne Insassen steht. Der Fahrer habe sich bei dem Aufprall verletzt, teilte die Polizei am Montag mit. Er sei aber trotzdem vom Unfallort verschwunden. Eine Suche mit einem Fährtenhund am Sonntagabend blieb ohne Erfolg. Das kaputte Auto wurde abgeschleppt.