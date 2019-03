Hamburg

Hamburg Towers siegen trotz Verletzungssorgen in Ehingen

11.03.2019, 09:48 Uhr | dpa

Die Hamburg Towers haben trotz Personalsorgen ihre Chance auf eine gute Ausgangsposition in den Playoffs der 2. Basketball-Bundesliga gewahrt. Mit 83:70 (57:51) siegte die Mannschaft von Cheftrainer Mike Taylor am Sonntagabend beim Team Ehingen Urspring und hält damit Kurs auf den zweiten Tabellenplatz.

"Ich bin begeistert von meinen Jungs, besonders davon, wie sie mit der Verletzungsproblematik umgegangen sind", betonte Taylor, der auf drei Stammspieler verzichten musste. "In der zweiten Hälfte haben wir den Ball besser bewegt, was zum Großteil an Justus Hollatz lag. Es ist kaum in Worte zu fassen, wie stolz ich auf ihn bin. Aber auch großes Lob an Ehingen, ich hoffe sehr, dass sie es in die Playoffs schaffen", fügte Taylor hinzu.

Bester Werfer war Andrew Barham mit 20 Punkten. Nächster Gegner der Towers in der edel.optics.de-Arena sind am kommenden Samstag die abstiegsgefährdeten Ebbecke White Wings aus Hanau.