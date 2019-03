Chemnitz

NOFV leitet Maßnahmen nach Chemnitzer Trauerbekundung ein

11.03.2019, 11:00 Uhr | dpa

Nach den Vorkommnissen beim Chemnitzer FC leitet der Nordostdeutsche Fußballverband Maßnahmen ein. Das bestätigte der NOFV am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Der Verband trete für einen sauberen, fairen und frei von jeglichen Meinungsäußerungen stattfindenden Spielbetrieb ein, betonte Geschäftsführer Holger Fuchs.

Der Chemnitzer FC hatte seinen Fans am Samstag vor dem Regionalligaspiel gegen die VSG Altglienicke die Möglichkeit gegeben, im Stadion um einen toten rechtsextremen Fan zu trauern und damit für landesweites Entsetzen gesorgt. Der Verein erstattete am Montag Anzeige "gegen Unbekannt wegen aller in Betracht kommenden Delikte" und sicherte den Ermittlungsbehörden vollständige Unterstützung zu.