Rheinland-Pfalz ist Social-Media-Spitzenreiter

11.03.2019, 11:18 Uhr | dpa

Bei der Digitalisierung liegt Rheinland-Pfalz nach einer Studie des Fraunhofer-Instituts im unteren Mittelfeld - ist aber Spitzenreiter bei der Social-Media-Nutzung. Dies geht aus einem Deutschland-Index der Digitalisierung hervor, der am Montag im Bundesinnenministerium vorgestellt wurde. Im Gesamtindex liegt Rheinland-Pfalz auf Platz 11 der 16 Bundesländer, weist aber in Unterkategorien wie dem "digitalen Leben" oder der mobilen Internet-Nutzung hohe Werte auf.

Im Gesamtindex, berechnet vom Kompetenzzentrum Öffentliche IT des Fraunhofer-Instituts, kommt Rheinland-Pfalz auf einen Wert von 61,9. An der Spitze rangieren die Stadtstaaten Berlin (102,5), Hamburg (88,5) und Bremen (79,8). Schlechter als Rheinland-Pfalz rangieren fünf Bundesländer, darunter mit Niedersachsen (59,9) nur noch eines im Westen. Schlusslicht beim Digitalisierungsindex ist Thüringen mit 50,0 Zählern.

In der Kategorie Digitales Leben nimmt Rheinland-Pfalz den Spitzenplatz der Flächenländer ein. Dazu gehört auch die Nutzung sozialer Netzwerke wie Facebook und Twitter. Die Studie ergab, dass 60 Prozent der Rheinland-Pfälzer diese Plattformen nutzen, so viele wie in keinem anderen Bundesland.

Beim Anteil der mobilen Internet-Nutzung liegt Rheinland-Pfalz mit 82 Prozent gemeinsam mit Hamburg an der Spitze. Allerdings sind die Bedingungen dafür eher schlecht: Bei der LTE-Versorgung rangiert das Bundesland nur auf Platz 13.