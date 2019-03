Dresden

Sachsen will öffentlichen Nahverkehr stärken

11.03.2019, 13:14 Uhr | dpa

Sachsen will den öffentlichen Nahverkehr stärken und die ländlichen Regionen besser an die Ballungszentren anbinden. Das sieht ein Entwurf des sächsischen Landesverkehrsplanes 2030 vor, den Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) am Montag in Dresden vorstellte. Unter anderem soll ein einheitlicher Sachsentarif eingeführt und das Plus-Bus-Netz ausgebaut und enger mit dem Schienenverkehr verknüpft werden. "Mobilität hat auch mit gesellschaftlicher Teilhabe und Freiheit zu tun", so Dulig.

Der Entwurf wurde im Januar vom Kabinett freigegeben und skizziert die Ideen der Landesregierung für die künftige Verkehrsplanung. Noch bis zum 21. März kann der Plan online oder in Behörden von Bürgern eingesehen werden. Bis zum 23. April haben die Sachsen und die Träger öffentlicher Belange die Möglichkeit, Stellung dazu zu nehmen.