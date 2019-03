Königstein im Taunus

Polizei schließt Brandstiftung nach Brand in Königstein aus

11.03.2019, 14:16 Uhr | dpa

Nach dem Brand des Dachstuhls in einem Mehrfamilienhaus in Königstein (Hochtaunuskreis) schließen die Ermittler Brandstiftung als Ursache aus. Wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte, hatte vermutlich eine technische Ursache das Feuer ausgelöst. Allerdings sei der genaue Hergang durch den enormen Brandschaden nicht mehr zu ermitteln.

Das Feuer war am späten Donnerstagabend vergangene Woche ausgebrochen und hatte einen Schaden von rund einer Million Euro verursacht. Das Haus war nach Löschen des Brandes zunächst nicht mehr bewohnbar. Die sechs Bewohner, die beim Ausbruch des Feuers alle rechtzeitig das Gebäude verließen oder unverletzt hinausgebracht wurden, kamen bei Familie und Freunden unter.