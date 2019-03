Jena

Graffiti-Sprayer verursachen rund 5000 Euro Schaden in Jena

11.03.2019, 14:24 Uhr | dpa

Einen Schaden von rund 5000 Euro haben Graffiti-Sprayer in Jena verursacht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, besprühten die Unbekannten unter anderem das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses auf mehreren Etagen mit Fußball-Tags in Orange. Zuvor hatten sie ihre Spur in oranger und blauer Farbe im Stadtteil Lobeda-West an Häuser- und Garagenwänden, Bushaltestellen, Sportstätten, Trafokästen und Haustüren hinterlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet die Bevölkerung um Hinweise zu den Tätern.