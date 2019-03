Bremen

SPD-Politikerin als Bremens erste Landtagspräsidentin

11.03.2019, 16:07 Uhr | dpa

Die SPD-Politikerin Antje Grotheer soll Nachfolgerin des im Februar gestorbenen Bremer Landtagspräsidenten Christian Weber werden. Die Juristin und Bürgerschaftsabgeordnete erhielt am Montag bei einer Sitzung der SPD-Fraktion eine deutliche Mehrheit. 24 der 26 Abgeordneten stimmten mit Ja, 2 mit Nein. Die Wahl der 52-Jährigen bei der Bürgerschaftssitzung am 27. März gilt damit als sicher. Grotheer, die seit 2011 in der Bürgerschaft sitzt, wäre die erste Frau in diesem Amt. Weber war am 12. Februar im Alter von 72 Jahren gestorben - als dienstältester Landtagspräsident in Deutschland. Der Sozialdemokrat war von 1999 bis zu seinem Tod Präsident der Bürgerschaft.