Rostock

Immobilienpreise an der Küste weiter gestiegen

11.03.2019, 16:23 Uhr | dpa

Immobilien sind im Nordosten auch im vergangenen Jahr teurer geworden. Um mehr als 15 Prozent stiegen die Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen oder Häuser in der Hansestadt und im Landkreis Rostock, wie aus dem am Montag in Bonn vorgestellten Postbank Wohnatlas 2019 hervorgeht. Preisanstiege zwischen null und fünf Prozent verzeichneten demnach die Landkreise Mecklenburgische Seenplatte und Ludwigslust-Parchim sowie Schwerin. In den restlichen Kreisen stiegen die Preise den Daten zufolge zwischen fünf und 15 Prozent.

In den Landkreisen an der Ostseeküste mit Rostock und den teuren Ostseeinseln - außer Nordwestmecklenburg - wurden laut Atlas zwischen 2500 und 4000 Euro pro Quadratmeter fällig. Diese Regionen gehören damit zusammen mit zum Beispiel weiten Teilen Südbayerns oder den Großräumen Frankfurt/Main und Stuttgart zu den Gegenden mit Preisen der zweitteuersten Kategorie.

In Nordwestmecklenburg seien es bis zu 2500 Euro, in Schwerin und Seenplatte immer noch bis zu 2000 Euro pro Quadratmeter gewesen. Am günstigsten blieben die Preise demnach in Ludwigslust-Parchim, wo durchschnittlich zwischen 600 und 1200 Euro fällig wurden.

Laut Postbank stiegen die Immobilienpreise in mehr als 90 Prozent aller deutschen Landkreise. Unter den zehn teuersten sind allein acht Kreise aus Bayern sowie Freiburg und Nordfriesland mit der Insel Sylt. Spitzenreiter selbst ist München mit durchschnittlich 7500 Euro pro Quadratmeter, gefolgt von Frankfurt/Main (5000 Euro) und Hamburg (4600 Euro).