Kieler Hurricanes verpflichten neuen Quarterback

11.03.2019, 17:11 Uhr | dpa

Die Kiel Baltic Hurricanes aus der German Football League haben einen neuen Quarterback. Der Amerikaner Jake Purichia soll künftig den Angriff der Kieler führen. Das teilte der Verein am Montag mit. Der 23-Jährige war in den vergangenen drei Jahren Spielmacher bei den Greyhounds an der Universität von Indianapolis.

"Er wirft einen sehr präzisen Ball und macht kaum Fehler. Noch dazu ist er sehr gut zu Fuß unterwegs. Er erfüllt alle Kriterien", sagte Head Coach Timo Zorn am Montag. Sein Debüt bei den Hurricanes gibt der Neuzugang am 11. Mai im Heimspiel gegen die Dresden Monarchs.