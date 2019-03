München

FC Bayern München eröffnet Ende 2020 "FC Bayern Welt"

11.03.2019, 17:15 Uhr | dpa

Das Logo des FC Bayern München ist am Ausgang eines Spielertunnels zu sehen. Foto: Sven Hoppe/Archiv (Quelle: dpa)

Der FC Bayern will künftig Anhänger im Herzen der Stadt München anlocken. In der Nähe des Marienplatzes entsteht die "FC Bayern Welt", in dem der deutsche Fußball-Rekordmeister unter anderem seinen größten und rund 1000 Quadratmeter großen Fanshop beherbergt. Auf sieben Stockwerke verteilt gibt es zudem zwei Restaurants, ein Hotel im bayerischen Stil sowie ein Veranstaltungszentrum.

Die Gesamtfläche des Komplexes, der Ende 2020 eröffnet werden soll, ist rund 3500 Quadratmeter groß. Den Vertrag für das Mietobjekt haben Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge und sein Vorstandskollege Jörg Wacker vor wenigen Monaten unterschrieben.

"Das gesamte Objekt wird spektakulär und zeigt die Verbundenheit des FC Bayern mit seiner Heimatstadt München und Bayern. Für unsere Marke ist es wichtig, dass dieses außergewöhnliche Projekt in der Toplage des Zentrums entsteht", sagte Wacker laut Mitteilung vom Montag. "An einem der schönsten Plätze der Altstadt, zwischen Dom und Rathaus haben unsere Gäste von außerhalb, die Münchner selbst und alle FC Bayern Fans mit dem Flagship-Store, dem Boutique-Hotel und den beiden Restaurants einen neuen Anlaufpunkt der Extraklasse."