Interaktive Karte zu Rechtsextremismus in Thüringen online

11.03.2019, 17:37 Uhr | dpa

Wissenschaftler der Friedrich-Schiller-Universität Jena haben eine Online-Karte mit Informationen zu rechtsextremen Aktivitäten in Thüringen veröffentlicht. Internetnutzer können sich in der interaktiven Übersicht etwa durch Standorte von Konzerten mit rechtsextremem Hintergrund oder bekannte Treffpunkte von mutmaßlichen Rechtsextremisten klicken, wie die Universität am Montag mitteilte. Auch Hinweise zu den Orten, wo es Angriffe mit rechtsextremem Hintergrund gegeben hat, oder die Wahlergebnisse rechtsextremer Parteien gibt es zu sehen.

Die Wissenschaftler haben dafür nach eigenen Angaben auf öffentlich zugängliche Quellen aus den Jahren 2014 bis 2017 zurückgegriffen - etwa Daten der Polizei, parlamentarische Anfragen oder Auskünfte von Beratungsstellen. Gleichzeitig flossen auch Daten aus dem Thüringen-Monitor ein, der seit fast 20 Jahren repräsentative Daten zur politischen Einstellung der Thüringer erhebt.

Klickt man etwa auf die Stadt Eisenach, kann man lesen, dass dort in den vier untersuchten Jahren rund 240 politisch motivierte Straftaten mit rechtem Hintergrund registriert wurden und es 20 Konzerte mit rechtsextremem Bezug gab.