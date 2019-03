Hamburg

Umweltbehörde will Schranke statt Friedhofsmaut in Ohlsdorf

11.03.2019, 17:50 Uhr | dpa

Hamburgs Umweltbehörde setzt in der Diskussion um ein Ende des Durchgangsverkehrs am Friedhof Ohlsdorf auf eine Schranken- statt auf eine Mautlösung. "Am praktikabelsten erscheint es uns, in der Mitte des Friedhofs eine Schranke einzurichten, die sich bei Bedarf für Gärtner, Bestatter oder Trauerzüge öffnen lässt", sagte Umweltstaatsrat Michael Pollmann (Grüne) am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Und der Aufsichtsratsvorsitzende der Friedhofsverwaltung fügte an: "Eine solche Lösung wäre technisch schnell umzusetzen, einfach zu handhaben und günstig und gebührenfrei zu betreiben - und ist damit unser Favorit gegenüber einem Bezahlsystem."

Zunächst hatte die vom Grünen-Senator Jens Kerstan geführte Umweltbehörde Überlegungen zu einem Schrankensystem ins Spiel gebracht, durch das Friedhofsbesucher mit 50 Cent, andere Autofahrer mit einem höheren Betrag hätten zur Kasse gebeten werden können. Eine derartige Mautlösung hatte der SPD-Koalitionspartner abgelehnt.

Anwohner und Besucher des nach eigenen Angaben größten Parkfriedhofs der Welt beklagen sich seit längerem über einen immer stärker werdenden Durchgangsverkehr. Obwohl eigentlich verboten, nutzten immer mehr Autofahrer die Straße durch den 389 Hektar großen Friedhof als Abkürzung. "Der Friedhof soll ein Ort der Trauer, des Gedenkens und der Ruhe sein. Wir wollen und müssen daher den Durchgangsverkehr wirksam unterbinden", betonte Pollmann.