Erfurt

Sanitäterausbildung: Ministerium will Wiederaufnahme

11.03.2019, 18:41 Uhr | dpa

Die Hängepartie bei der Ausbildung von Notfallsanitätern in Meiningen muss nach Auffassung des Bildungsministeriums Anfang April beendet sein. Weil ein Trägerwechsel bei dem privat betriebenen Bildungszentrum für Gesundheit anstehe, sei der Unterricht derzeit ausgesetzt, teilte das Ministerium am Montag in Erfurt mit. Die 91 Schüler absolvierten deshalb ausschließlich die praktische Ausbildung in ihren Rettungswachen. Für das Bildungszentrum, das bisher von der Deutschen Angestellten-Akademie betrieben werde, soll es nach deren Angaben drei Interessenten geben.

Bildungsminister Helmut Holter (Linke) erwartet nun eine zügige Lösung für das Problem. "Entscheidend ist, dass die Notfallsanitäter-Ausbildung am Standort Meiningen fortgesetzt werden kann." Die Verhandlungen sollen nun schnell abgeschlossen und die Unterlagen zur Genehmigung an das Ministerium gehen, hieß es nach dem Krisentreffen in Erfurt. Der ausgefallene Unterricht könnte nachgeholt werden.