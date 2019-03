Lübeck

James-Simon-Preis für Unternehmer und Mäzen Christian Dräger

11.03.2019, 18:45 Uhr | dpa

Der Lübecker Unternehmer, Kunstsammler und Mäzen Christian Dräger (84) ist mit dem James-Simon-Preis für vorbildliches soziales und kulturelles Engagement ausgezeichnet worden. Die James-Simon-Stiftung vergab den mit 50 000 Euro dotierten Preis zum sechsten Mal seit 2007. Preisträger Dräger kündigte nach Stiftungsangaben an, das Preisgeld an drei kulturelle und soziale Institutionen in Berlin weiterzugeben.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte während der Zeremonie am Montag in Berlin auch den Namensgeber des Preises, Simon. Sein Vorbild könne "auch heute noch viele Bürgerinnen und Bürger ermutigen, sich mit eigenen Ideen und auf ihre Weise für das Gemeinwohl zu engagieren, ganz unabhängig davon, wie groß ihre finanziellen Möglichkeiten sind".

Dräger habe sich "immer wieder mit leisen Tönen, aber großem persönlichen Einsatz für kulturelle und soziale Projekte engagiert - als Privatmann, aber auch als Vorsitzender der Dräger-Stiftung und des Diakonischen Werks", hob Steinmeier hervor. Er stehe "stellvertretend für die Menschen in unserem Land, die - anders leider als die vielen anderen - ihr Vermögen sinnvoll für das Gemeinwohl einsetzen, mit großer Leidenschaft und vielen guten Ideen".

Als Mäzen trat Dräger auch am Montag in Erscheinung. Er gab die seit Jahrzehnten als Kriegsverlust verloren geglaubte Porträtskizze des "Geheimen Oberregierungsrath Knerk" von Adolph Menzel (1815-1905) in die Bestände der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Zuvor hatte er das zwischen 1863 bis 1865 entstandene Blatt aus einer bereits geplanten Versteigerung zurückgezogen.