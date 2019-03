Sottrum

Vier Lkw und ein Smart: Unfall auf der A1 nach Schneetreiben

11.03.2019, 18:50 Uhr | dpa

Nach einem Schneetreiben ist es auf der Autobahn 1 zu einem Unfall mit drei Lkw, einem Kleinlaster und einem Smart gekommen. Auf der Höhe der Raststätte Grundbergsee (Kreis Rotenburg) geriet am Montag auf schneeglatter Fahrbahn zunächst ein tschechischer Klein-Lkw ins Schleudern, der dann nach rechts gegen die Leitplanke rutschte. Einem Lkw aus Lettland gelang es nach Polizeiangaben gerade noch, an dem verunglückten Fahrzeug vorbeizukommen. Ein nachfolgender Sattelzug aus Belgien bremste aber so stark, dass sich der Auflieger quer zur Fahrbahn stellte und dabei einen mit zwei Personen besetzten Smart gegen den lettischen Lkw schubste. Schließlich touchierte ein weiterer Lastwagen aus Polen eins der Fahrzeuge. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Den Schaden schätzte die Polizei auf mehrere zehntausend Euro.