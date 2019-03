Hamburg

Altona 93 nimmt Anlauf auf Fußball-Regionalliga Nord

11.03.2019, 19:04 Uhr | dpa

Der Hamburger Fußball-Oberligist Altona 93 startet einen neuen Anlauf auf die Regionalliga Nord. "Wir sind dabei, die Bewerbungsunterlagen für die Meldung vorzubereiten und guter Dinge, die Lizenzunterlagen für die Regionalliga Nord bewilligt zu bekommen", bestätigte Schatzmeisterin Jessica Weinert am Montag in einer Mitteilung des Vereins. "Wir sind der Meinung, dass Altona 93 samt Publikum in diese Spielklasse gehören", meinte Altonas Clubchef Dirk Barthel.

Der Traditionsclub von 1893 führt derzeit die Oberliga-Tabelle klar an und hat damit beste Aufstiegschancen. Nach 25 Spieltagen hat Altona 58 Punkte auf dem Konto vor Teutonia 05 (52), SC Victoria Hamburg, TSV Sasel (beide 50) und TuS Dassendorf (49).