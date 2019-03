Berlin

Frau von Lastwagen überrollt und lebensgefährlich verletzt

11.03.2019, 19:42 Uhr | dpa

Eine 56 Jahre alte Fußgängerin ist am Montagmorgen in Berlin-Mitte lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei überrollte sie ein Lastwagen, dessen ebenfalls 56-jähriger Fahrer in der Perleberger Straße in die Einfahrt eines Einkaufszentrums zurücksetzen wollte. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Frau ins Krankenhaus.