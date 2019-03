Berlin

Robert Habeck neuer Oldenburger Kohlkönig

11.03.2019, 21:16 Uhr | dpa

Der Grünen-Bundesvorsitzende Robert Habeck (49) hat ein weiteres Amt übernommen: Am Montagabend begann seine Amtszeit als neuer Oldenburger Grünkohlkönig. Habeck löste Niedersachsens Ex-Ministerpräsident David McAllister ab, der CDU-Politiker gab den Posten nach einem Jahr turnusgemäß auf. Beim Oldenburger Grünkohlessen in der Landesvertretung Niedersachsens in Berlin wurde Habeck zum neuen Kohlkönig gekürt.

Veranstalter des traditionsreichen Abends, der schon zum 62. Mal ausgerichtet wurde, war die Stadt Oldenburg, sie nutzt die Veranstaltung seit 1956 zur Kontaktpflege in der Hauptstadt.

Aufgetischt wurde reichlich: Für die rund 270 geladenen Gäste gab es 200 Kilogramm Grünkohl und rund 240 Kilo Pinkel, Kasseler, Speck und Kochmettwurst.

"David McAllister war ein vorbildlicher Kohlkönig", hatte Oldenburgs Oberbürgermeister Jürgen Krogmann vorab über den scheidenden Amtsträger gesagt. "Er hat in seiner Amtszeit die Herzen der Oldenburger gewonnen, denn er hat nicht nur dreimal sein Kohlvolk besucht, sondern auch eine Delegation nach Brüssel eingeladen." Daraus seien viele wertvolle Kontakte entstanden, sagte Krogmann, der am Montagabend wegen Krankheit bei dem Essen in Berlin fehlte.