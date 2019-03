Berlin

Verdi prüft Arbeitgeberangebot in BVG-Tarifverhandlungen

12.03.2019, 00:18 Uhr | dpa

Eine Straßenbahn und eine U-Bahn in Berlin. Foto: Jens Kalaene/Archiv (Quelle: dpa)

In den laufenden Tarifverhandlungen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) entscheidet Verdi über die weiteren Schritte. Die Tarifkommission der Gewerkschaft trifft sich heute, um das Angebot der Arbeitgeberseite zu prüfen. Eine Woche zuvor waren die Tarifparteien erneut ohne Einigung auseinandergegangen. Mitte Februar hatte es einen großen Warnstreik in der Hauptstadt gegeben - viele U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse blieben stehen. Mindestens bis zum Treffen der Verdi-Tarifkommission an diesem Dienstag sollte es keine neuen Warnstreiks geben, hatte die Gewerkschaft zugesichert.

Die Arbeitnehmervertreter fordern für alle rund 14 000 Beschäftigten eine 36,5-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Die Arbeitgeberseite hält das nicht für umsetzbar. Beide Seiten wollen sich am 28. März wieder an einen Tisch setzen.