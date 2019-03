Büdelsdorf

Arbeitsagentur und UVNord über Alternativen zum Studium

12.03.2019, 01:06 Uhr | dpa

Es muss nicht immer ein Studium sein: die Vereinigung der Unternehmensverbände UVNord und die Regionaldirektion Nord der Agentur für Arbeit informieren heute, über die duale Ausbildung als Alternative zum Studium. Die duale Ausbildung verspricht nach Angaben von UVNord gute Karrierechancen und von Beginn an direkten Praxisbezug. Nach Ansicht des Verbandes muss der Stellenwert einer dualen Ausbildung in der beruflichen Orientierung an Gymnasien wieder mehr in den Fokus rücken.

Das Land Schleswig-Holstein wirbt schon länger für die duale Ausbildung im Kampf gegen den Fachkräftemangel. So werden Zahlen von 2015 zufolge bis ins Jahr 2030 insgesamt 97 000 Fachkräfte landesweit fehlen, davon rund 85 000 mit mittlerer Qualifikation und 12 000 Fachkräfte mit Hochschulabschluss.