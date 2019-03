Lingen (Ems)

Kirche legt Studie zu Frauen in Führungspositionen vor

12.03.2019, 01:15 Uhr | dpa

Mit der Frage, wie die Kirche in ihrer Verwaltung mehr Frauen in Spitzenpositionen holen kann, befasst sich die Frühjahrs-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Lingen. Der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode stellt heute eine Studie zum Thema Frauen in Leitungspositionen vor. Der Münchner Kardinal Reinhard Marx hatte zu Beginn des Frühjahrstreffens angekündigt, dass sich die Bischöfe auch mit der Frage einer stärkeren Förderung von Frauen in der Kirche befassen wollen.

Kritiker sehen in einer stärkeren Förderung von Frauen in den Verwaltungen einen ersten Schritt zu einer geschlechtergerechten Kirche. Ziel müsse auch der Zugang zur Weihe von Frauen sein, fordert etwa die Tübinger Theologin Johanna Rahner. Aus theologischer Sicht gebe es keinen Grund, Frauen dies zu verweigern. Ob sich die Bischöfe aber tatsächlich bei ihrem Treffen in Lingen auch mit der Forderung nach einem Diakonat der Frauen befassen, ist laut Marx eher fraglich.