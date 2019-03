München

Kabinette von Bayern und Nordrhein-Westfalen tagen gemeinsam

12.03.2019

Die beiden bevölkerungsreichsten Bundesländer üben den Schulterschluss: Am heutigen Dienstag treffen sich die Kabinette von Bayern und Nordrhein-Westfalen zu einer gemeinsamen Sitzung in der Münchner Residenz. Unter anderem wollen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und sein Düsseldorfer Kollege Armin Laschet (CDU) eine Zukunftskommission zur Digitalisierung ins Leben rufen. Diese soll sich beispielsweise um digitale Verwaltung und neue Arbeitsmodelle in einer digitalisierten Welt kümmern.

Weiteres Thema der gemeinsamen Kabinettssitzung ist die Zukunft des Föderalismus. Söder hatte dazu im Januar Vorschläge gemacht: Er will die Länder gegenüber dem Bund deutlich stärken, fordert wieder mehr Kompetenzen für die Länder und eine Aufwertung des Bundesrats. Und er hat Laschets Unterstützung: "Nordrhein-Westfalen und Bayern können als Tandem die wichtige Debatte über die Zukunft des Föderalismus mit großer Kraft prägen", sagte Laschet dem "Münchner Merkur" (Dienstag). Söder und er seien "dezidiert der Meinung, dass diese Berlin-Gläubigkeit falsch ist. Wir können vieles besser vor Ort regeln". Das gelte vor allem für Bildungsfragen.