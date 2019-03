Hannover

Gericht entscheidet über Weiterbetrieb von Streckenradar

12.03.2019, 02:16 Uhr | dpa

Autos fahren auf einer Bundesstraße in der Region Hannover an einem Streckenradar vorbei. Foto: Julian Stratenschulte/Archiv (Quelle: dpa)

Das Verwaltungsgericht Hannover verhandelt heute über den weiteren Betrieb des bundesweit ersten Streckenradars. Der Kläger stützt sich dabei auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die Erfassung aller Autokennzeichen zu Kontrollzwecken als unzulässigen Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung eingestuft hatte. Deshalb sei auch das in Laatzen bei Hannover eingesetzte Streckenradar ein massiver Eingriff in die Grundrechte der Bürger, argumentiert der Kläger. Eine Entscheidung über den weiteren Betrieb der Anlage wird noch am Dienstag erwartet.

Das Innenministerium in Hannover hält den Mitte Januar gestarteten Probebetrieb der Radaranlage an der B6 dennoch für rechtmäßig. Das neue niedersächsische Polizei- und Ordnungsgesetz, das noch nicht beschlossen worden ist, solle eine Rechtsgrundlage für einen Betrieb des Radars nach der Erprobungsphase liefern.

Die auch als Section Control bezeichnete Radaranlage erfasst die Geschwindigkeit nicht an einer Stelle. Stattdessen ermittelt sie das Durchschnittstempo auf einem längeren zumeist unfallträchtigen Abschnitt, wo Autofahrer vom Gas gehen sollen.