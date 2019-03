Frankfurt am Main

Barbetreiber wegen versuchten Totschlags vor Gericht

12.03.2019, 02:16 Uhr | dpa

Ein 44 Jahre alter Frankfurter Musikproduzent und Barbetreiber muss wegen versuchten Totschlags vom heutigen Dienstag an vor das Landgericht Frankfurt. Die Anklage legt dem Geschäftsmann zur Last, bereits im August 2015 einen 38 Jahre alten Mann gemeinsam mit zwei unbekannt gebliebenen Mittätern nach einem Streit vor dem Lokal in der Frankfurter Innenstadt mit Tritten und Schlägen erheblich im Gesicht und am Hals verletzt zu haben. Das Opfer war nach längerem Klinikaufenthalt eineinhalb Jahre krankgeschrieben.

Bislang bestritt der Angeklagte jede Beteiligung an der Gewalttat. Die Anklage beruft sich jedoch auf die Zeugenaussage des Opfers. Die Schwurgerichtskammer hat bislang vier Verhandlungstage bis Ende März terminiert.