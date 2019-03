Berlin

Berliner Sammlerfamilie übergibt Chipperfield-Haus

12.03.2019, 02:33 Uhr | dpa

Nach ersten Rückziehern übergibt die Galeristenfamilie Bastian ihr Chipperfield-Haus heute in Berlin an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Das futuristische Galeriehaus an der Museumsinsel soll ein kulturelles Bildungszentrum vor allem für junge Leute werden.

Es stammt von dem britischen Stararchitekten David Chipperfield, der auch genau gegenüber das neue Eingangsgebäude der Museumsinsel, die James-Simon-Galerie, gebaut hat.

Um das rund 2000 Quadratmeter große Haus hatte es ein langes Hin und Her gegeben. Nach Ankündigungen und Rückziehern hatte sich die Familie schließlich zur Schenkung entschlossen.