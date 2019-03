Mainz

Studie: Wie krank macht schlechte Luft?

12.03.2019

Sie hat schon im Vorfeld für mächtig Wirbel gesorgt, nun wird eine Studie von Mainzer Wissenschaftlern zu gesundheitlichen Folgen von Luftschadstoffen vorgestellt. Details wollen das Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz sowie die dortige Unimedizin am heutigen Dienstag erläutern, nachdem die Untersuchung im Fachmagazin "European Heart Journal" veröffentlicht worden ist. Mit dabei sind Jos Lelieveld vom Max-Planck-Institut sowie Thomas Münzel, Professor am Zentrum für Kardiologie der Universitätsmedizin.

Die Untersuchung geht von deutlich mehr vorzeitigen Todesfällen in Deutschland und Europa durch Luftschadstoffe wie Feinstaub aus als frühere Studien oder auch die Europäische Umweltagentur EEA. So sprechen die Mainzer Forscher davon, dass Luftschadstoffe die durchschnittliche Lebenserwartung von Europäern um 2,2 Jahre verringern, Ursachen für vorzeitige Todesfälle sind demnach vor allem Herzkreislauf-Erkrankungen.