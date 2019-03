Deining

Frau bei Dachstuhlbrand in Deining getötet

12.03.2019, 05:26 Uhr | dpa

Beim Brand eines Dachstuhls in Deining (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) ist eine Frau ums Leben gekommen. Die Feuerwehr konnte die 51-Jährige am Montagabend nur noch tot bergen, wie die Polizei mitteilte. Der Dachstuhl des Einfamilienhauses brannte komplett nieder. Weshalb das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Außer der Verunglückten befand sich zum Zeitpunkt des Brandes niemand im Haus.